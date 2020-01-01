Украинский клуб расторг контракт с футболистом за поездку в Россию

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемУкраинский клуб расторг контракт с футболистом за поездку в РоссиюСлуцкий Дзюбе: Таблетки, которые тебе не помогли, закончилисьКучеров сделал дубль во втором матче подряд. ВидеоСМИ: Игроки «Манчестер Сити» отдохнули в отеле с итальянскими моделямиНа этапе Кубка мира по лыжам в Нове Место состоятся гонки с раздельного стартаУкраинский клуб расторг контракт с футболистом за поездку в РоссиюКоманда второго по значимости футбольного украинского дивизиона «Агорбизнес» из города Волочиска (Хмельницкая область) в одностороннем порядке разорвала контракт со своим форвардом Игорем Сикорским.рекламаРублев — первый за 16 лет игрок, выигравший два титула на старте сезонаРоссийский теннисист Андрей Рублев — первый игрок с 2004 года, выигравший два титула в первые две недели сезона.Игрок сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Зенит»Prosports.kz сообщает, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан может перейти в петербургский «Зенит». По информации источника, контракт может быть подписан уже этой зимой.Хет-трик Александра Овечкина обеспечил «Вашингтон» победой над «Нью-Джерси» в матче НХЛРоссийский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», установил очередной рекорд в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».Макгрегор получит 3 миллиона долларов за бой с СерронеАтлетической комиссией штата Невада были объявлены гонорары участников турнира UFC 246, без учета бонусов.Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России и запутала Кристина РезцовуАнна Сола все перепутала.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд— : —ТоттенхэмНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 10:00Еще 5Чемпионат ИспанииЛеванте— : —АлавесНачало в 07:00Чемпионат ИспанииРеал— : —СевильяНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф— : —ВердерНачало в 09:30Чемпионат ГерманииКельн— : —ВольфсбургНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииЛацио— : —СампдорияНачало в 09:00Еще 2Весь футболреклама