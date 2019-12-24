Ибрагимович рассказал о цели возвращения в «Милан»

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что будет бороться за то, чтобы изменить ход сезона для своей команды. «Я возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю.