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Он пройдет в ближайшие выходные в швейцарском Давосе.рекламаФийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведенииФранцузский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.