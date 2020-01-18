Мончи: это просто позорище! Если бы судьи отменили и 2-й наш гол, я бы увёл «Севилью» с поля

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи после матча Ла Лиги с «Реалом» (1:2) назвал работу судей «позорищем». «Вы все видели, какой произвол случился в эпизоде с нашим отменённым голом.