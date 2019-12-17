Ричард Комми – Теофимо Лопес. Видео нокаута

В ночь с 14 на 15 декабря в Нью-Йорке прошел чемпионский бой между обладателем титула IBF Ричардом Комми (29–3, 26 KO) из Ганы и претендентом на его титул Теофимо Лопесом (15–0, 12 KO) из США.