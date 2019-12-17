Себастьян Самуэльссон: «Россия в трех словах? Медведи, успешная и большая»

Олимпийский чемпион Пхенчхана Себастьян Самуэльссон ответил на вопросы «Матч ТВ». – Что вы думаете о Грете Тунберг? – Я думаю, что она великолепна.