Свечников — НХЛ — 2:0! Главный русский талант снова шокировал Америку фантастическим голом
Он опять забросил шайбу за шиворот вратарю. НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Каролина» — 3:6 (1:1, 1:4, 1:1) Голы: Валлмарк — 5 (бол., Нидеррайтер, Дзингел), 18:23 — 0:1. Рословик — 7 (Элерс, Уилер), 19:52 — 1:1. Ахо — 19 (Терявяйнен, Славин), 28:39 — 1:2. Лайне — 11 (Болье), 32:18 — 2:2. Свечников — 14, 33:10 — 2:3. Ахо — 20 (Нидеррайтер, Хэмилтон), 36:46 — 2:4. Стаал — 4 (бол., Ахо, Хэмилтон), 38:43 — 2:5. Стаал — 5 (Хэмилтон, Фегеле), 43:16 — 2:6. Шайфли — 16 (бол., Уилер, Пионк), 52:02 — 3:6. Вратари: Хеллебайк (Броссуа, 40:00, 56:41 — 58:53) — Мразек.