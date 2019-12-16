CBC, Канада: «„Лос-Анджелес“ поместил Ковальчука на драфт отказов»

Нападающий-ветеран в понедельник был помещен «Лос-Анджелесом» на драфт отказов, после того как по итогам 81 проведенной встречи клуб остался в нем разочарован, - пишет канадский сайт CBC.