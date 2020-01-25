Чалов признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе

Нападающий Федор Чалов признан лучшим полевым игроком ЦСКА на первом тренировочном сборе в Испании, об этом сообщает официальный сайт армейцев.21-летний футболист победил в соревнованиях на «плюс-минус», в которых спортсмены получали баллы за удачные командные действия на тренировках и в контрольных матчах.Второе место среди полевых игроков занял Игорь Дивеев, третье — Кристиан Бистрович.Напомним, что Чалов стал одним из самых тестируемых на допинг футболистов в 2019 году в РПЛ.