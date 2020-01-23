Ласицкене может подать в суд на ВФЛА из-за дела легкоатлета Лысенко

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассматривает вопрос подачи в суд на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) или на тех людей, кто будет официально признан виновным по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.