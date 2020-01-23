НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАнанидзе перешел в кипрский «Анортосис»Пара Бойкова — Козловский выиграла короткую программу на ЧЕ с мировым рекордом«Король никуда не уходит. Он и не уходил». Нурмагомедов — Фергюсону. Видео«Ювентус» — «Рома». Прогноз: Джеко и Смоллинг вновь зарубятся с РоналдуОтчёт ФИФА: новый мировой рекорд и убытки РПЛАнанидзе перешел в кипрский «Анортосис»Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Об этом сообщает пресс-служба кипрского клуба.рекламаКрасиво играли: Путин похвалил сборную по хоккею на юношеских ОИРИА Новости/Валерий Мельников Видео: Twitter/YouthOlympics Президент РФ Владимир Путин оценил игру российских хоккеистов на зимних юношеских Олимпийских играх.Кокорин остаётся в расположении «Зенита»Нападающий Александр Кокорин продолжает находиться в составе "Зенита" на тренировочном сборе в Катаре. Футболист принял участие в утренней тренировке команды.ЦСКА выставили на продажуКорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о продаже своего пакета акций в московском футбольном клубе ЦСКА.«МЮ» дома всухую уступил «Бёрнли»В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» уступил «Бёрнли» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс.WADA остановило работу московской антидопинговой лабораторииВсемирное антидопинговое агентство (WADA) временно остановило работу московской антидопинговой лаборатории.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаЛасицкене может подать в суд на ВФЛА из-за дела легкоатлета ЛысенкоТрехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассматривает вопрос подачи в суд на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) или на тех людей, кто будет официально признан виновным по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир