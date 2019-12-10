Решение WADA не коснется российских футболистов

Тарасова – о санкциях WADA в отношении России: «Руководители, которые были назначены до этого, позорят Путина»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение России от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на 4 года.