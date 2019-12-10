Решение WADA не коснется российских футболистов

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемРешение WADA не коснется российских футболистовПутин ответил на решение WADA, из-за которого Универсиада-2023 оказалась под угрозой срыва«Сэкономим миллиарды для студентов и врачей». Шнуров порадовался в стихах решению WADA наказать РоссиюБаскетбольный тульский «Арсенал» сняли с розыгрышаЭкс-глава ВАДА: апелляция России – пустая трата денегРешение WADA не коснется российских футболистовЗаместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что решение WADA не коснется футболистов сборной России, которые летом 2020 года сыграют на чемпионате Европы.рекламаИсполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре годаИсполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за проблем с допингом.Ракицкого и Кузяева не взяли в Лиссабон на матч с «Бенфикой»Желтые карточки, полученные в игре с "Лионом", оставили спортсменов дома. Утром понедельника, 9 декабря, "Зенит" отправился в Лиссабон на последний матч 2019 года, сообщили в пресс-службе клуба.Высокая результативность Овечкина не спасла «Вашингтон»Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ прошел сегодня ночью на вашингтонском стадионе «Кэпитал Уан-Арена».ЦСКА готов выложить за словацкого форварда Боженика €8 млнСтоличный ЦСКА готов выложить за форварда "Жилины" и сборной Словакии Роберта Боженика €8 млн. Об этом сообщает Cas.sk.Югорчанин Сергей Устюгов выиграл гонку на этапе Кубка мираЮгорский лыжник поднялся на пьедестал почёта этапа Кубка мира. Сергей Устюгов в составе российской команды завоевал золото на эстафете в Лиллехаммере.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапРед Булл Зальцбург— : —ЛиверпульНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапНаполи— : —ГенкНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапИнтер— : —БарселонаНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапБоруссия (Дортмунд)— : —Славия (Прага)Начало в 15:00Еще 4Кубок Англии1/64 ФиналаКарлайл Юнайтед— : —Форест Грин РоверсНачало в 14:45Кубок Англии1/64 ФиналаКру Александра— : —ИстлейНачало в 14:45Еще 2Чемпионшип АнглииБристоль Сити— : —МиллуоллНачало в 14:45Чемпионшип АнглииЧарльтон— : —Хаддерсфилд ТаунНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаВ США возмутились половинчатым решением WADA в отношении РоссииВ американском антидопинговым агентстве (USADA) возмутились решением WADA относительно РФ, которое допускает участие российских спортсменов, не замешанных в антидопинговом скандале, в международных соревнованиях.НХЛ. Записи матчей02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Плющенко пробил трубку с водой на выступлении в Румынии и едва не получил травмуРоссийский фигурист Евгений Плющенко рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться на ледовом шоу в румынском Клуже.рекламаСуперсенсация в битве пощёчин: Пельмень рухнул на бочку и проигралНепобедимый Камоцкий рухнул на бочку от одной пощёчины. Неужели сенсационный победитель заработал 200 тыс. рублей обманом? «Это должно было когда-то случиться.Вячеслав Фетисов – об отстранении России от международных соревнований: «Это результат деятельности спортивных руководителей»Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение WADA отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.Тарасова – о санкциях WADA в отношении России: «Руководители, которые были назначены до этого, позорят Путина»Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение России от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на 4 года.