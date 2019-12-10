Решение WADA не коснется российских футболистов

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Популярный музыкант Сергей Шнуров стихами отозвался на сегодняшнее решение исполкома о лишении России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, а также проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.