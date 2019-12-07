В обход WADA: в ОКР придумали способ участвовать в Олимпиаде вопреки санкциям

Москва. Российские спортсмены могут обойти вероятный запрет Всемирного антидопингового агентства на участие нашей страны в Олимпиаде в Токио 2020 года.