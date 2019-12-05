Тренер пострадавшей в Латвии россиянки рассказала подробности происшествия

Сейчас девушка прикована к постели и не может самостоятельно ходить, принимать пищу и обслуживать себя. Состояние российской спортсменки Евгении Асоновой остается тяжелым.