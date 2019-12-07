Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при. Второе и третье места заняли ее соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».