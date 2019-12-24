Кажется, у «Фламенго» нет шансов обыграть «Ливерпуль». Пора брать победу «красных», пока кэф не обвалился 🏃

Сегодня, 21 декабря, в финале клубного чемпионата мира встретятся «Ливерпуль» и «Фламенго». Поединок начнется в 20:30 по белорусскому времени.