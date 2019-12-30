«Манчестер Сити» – «Шеффилд»: прогноз и ставка на матч 20-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» «Манчестер Сити» во второй раз кряду (!) уступил «Вулверхэмптону», причем команда Гвардиолы вела 2:0. Давно «горожан» не переигрывали именно в игровом плане: 20-7 по ударам, 8-3 по ударам в створ, 3-1 по угловым.