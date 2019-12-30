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Матч прошел в чешской Остраве.Емельяненко в первом раунде отправил в нокаут Джексона на Bellator 237Российский боец Федор Емельяненко одержал убедительную победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире по смешанным единоборствам Bellator 237 в Японии.«Манчестер Сити» – «Шеффилд»: прогноз и ставка на матч 20-го тура АПЛ«Манчестер Сити» «Манчестер Сити» во второй раз кряду (!) уступил «Вулверхэмптону», причем команда Гвардиолы вела 2:0. Давно «горожан» не переигрывали именно в игровом плане: 20-7 по ударам, 8-3 по ударам в створ, 3-1 по угловым.Устюгов прокомментировал победу в масс-старте на «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов поделился эмоциями после победы в масс-старте на 15 км свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии. — Приятно выиграть.Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Оттаву» в матче НХЛТАСС, 30 декабря. "Оттава" проиграла "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0ВулверхэмптонЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор2 : 1КоньяспорЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 1БлэкбернЗавершёнЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл СитиЗавершёнЕще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлЗавершёнЕще 10Весь футболрекламаРоссийские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к ВФЛАРоссийский бегун с барьерами Сергей Шубенков, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова опубликовали открытое письмо в адрес руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Определен лучший спортсмен десятилетияЛучшим спортсменом десятилетия по версии Associated Press признан баскетболист Леброн Джеймс.рекламаШайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной»ТАСС, 29 декабря. "Каролина" победила "Вашингтон" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).