ВАР-скандал в Англии: спорные решения в пользу «Ливерпуля» и «Сити», их соперники в ярости

Клопп и Гвардиола тоже недовольны. Если посмотреть результаты 20-го тура АПЛ, то может сложиться ощущение, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» просто дежурно победили 1:0 и 2:0. Только на самом деле все не так очевидно – в обоих матчах было сразу несколько спорных решений видеоассистентов.