В ФК «Краснодар» возвращается Егор Сорокин

Трансфер Егора Сорокина из «Рубина» в «Краснодар» был оформлен 2 сентября 2019 года, но по договоренности между клубами первую половину сезона 24-летний защитник отыграл в казанском клубе на правах аренды.