В «Эспаньоле» исключили переход Халка

Бывший нападающий «Зенита» Халк не перейдет в «Эспаньол». Директор испанского клуба Руфете заявил, что клуб не подпишет бразильца. — Такой игрок, как Халк, недосягаем для нас, — сказал он.