Гвардиола во 2-й раз в карьере дважды за сезон проиграл одной команде в чемпионате

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Таким образом, испанский тренер по второй раз в карьере уступил одной и той же команде как в выездном, так и в домашнем матчах чемпионата.рекламаМолодежная сборная России разгромила Канаду, Мифтахов оставил ворота «сухими»Сборная России по хоккею в матче группового раунда молодежного чемпионата мира разгромила команду Канады (6:0).У «Монако» все-таки будет новый тренер - Роберт МореноЧудеса в «Монако» продолжаются: Жардим, обрадованный крупной победой над «Лиллем», надеялся, что руководство не пойдет на увольнение, но печальный слух подтвердился - 45-летнего португальца сменит Роберт Морено из Испании.Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катаниюАнна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.Лыжные гонки. Елена Вяльбе: Устюгов тактически выиграл масс-старт, выступил на все сто процентовГлава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями от мужского масс-старта на 15 км свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии.«МЮ» обыграл «Бернли» в матче АПЛ"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Бернли" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Терф Мур" в Бернли и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд3 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. 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Сегодня, 28 декабря, клубы официально объявили о трансфере.реклама«Коньки так просто не ломаются». Бутырская назвала загадочной историей проблемы Медведевой на ЧРЧемпионка мира и Европы Мария Бутырская прокомментировала ситуацию с Евгений Медведевой, которая была вынуждена сняться с чемпионата России из-за проблем с коньками.