Гвардиола во 2-й раз в карьере дважды за сезон проиграл одной команде в чемпионате

Вчера, 27 декабря, «Манчестер Сити» упустил победу в матче английской «Премьер-лиги» с «Вулверхэмптоном» — 2:3. Стоит отметить, что подопечные Пепа Гвардиолы вели в ходе матча со счётом 2:0. Для манчестерского гранда это поражение от «Вулверхэмптона» стало вторым в текущем сезоне — в домашней встрече подопечные Гвардиолы уступили со счётом 0:2. Таким образом, испанский тренер по второй раз в карьере уступил одной и той же команде как в выездном, так и в домашнем матчах чемпионата.