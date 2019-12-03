Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемФанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора годаОвечкин воспользовался паяльной лампой во время матча НХЛWADA заподозрило сразу 40 российских тяжелоатлетов в употреблении допингаЕвгению Медведеву разозлил вопрос о «пикантном» фотоЧахкиев призвал Емельяненко-младшего согласиться на боксерский поединокФанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора годаРуководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".рекламаДмитрий Медведев: «Этот допинговый скандал уже напоминает мне бесконечный антироссийский сериал»Премьер-министр России Дмитрий Медведев поделился мнением о допинговом скандале в российском спорте.Загитова выступит последней в короткой программе Финала Гран-приРоссийская фигуристка Алина Загитова получила шестой стартовый номер по результатам жеребьевки короткой программы Финала Гран-при в Турине.Хоккеист Ничушкин забросил третью шайбу после безголевой серии в 91 матчРоссийский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил победную шайбу в выездном матче с «Торонто Мэйпл Лифс».Сборная России разгромила Конго на чемпионате мираЖенская сборная России одержала победу над командой ДР Конго в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 34:13 в пользу россиянок.«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм»В матче 15 тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор2 : 0Газиантеп ББИдёт 2-й таймКубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор0 : 0МанисаИдёт 1-й таймКубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду— : —ДенизлиспорНачало в 08:30Кубок Турции1/16 ФиналаРизеспор— : —СамсунспорНачало в 10:30Еще 1Весь футболрекламаВ Лиге Наций сборная России встала вровень с Англией и Португалией, Украина - с Данией и ЭстониейУЕФА на своём официальном сайте опубликовал корзины для жеребьёвки группового этапа Лиги наций сезона-2020/21. Сборная России оказалась в 1-й корзине Дивизиона B. Список корзин:НХЛ. Записи матчейКалгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Семак: «Кокорин тренируется с момента возвращения, он не получает денег до зимней паузы»Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что нападающий Александр Кокорин до зимней паузы в чемпионате России не получает деньги от клуба.рекламаДжошуа считает, что реванш против Руиса станет не последнимБританский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа дал комментарий по поводу предстоящего поединка против Энди Руиса.