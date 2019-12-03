Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Семак: «Кокорин тренируется с момента возвращения, он не получает денег до зимней паузы»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что нападающий Александр Кокорин до зимней паузы в чемпионате России не получает деньги от клуба.