Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Амьена»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу против «Амьена». Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.