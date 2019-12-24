Зозуле не понравилось, что фанаты «Райо» воюют в Донбассе «не за ту армию»

Украинский футболист, форвард испанского клуба «Альбасете» Роман Зозуля отверг обвинения в нацизме со стороны фанатов команды «Райо Вальекано»: по его словам, он просто считает себя «патриотом», передает 112.ua в пятницу, 20 декабря