Биатлон. Малышко и Гараничева могут вывести из сборной

После окончания первой части сезона Кубка мира по биатлону в составе национальной сборной России грядут изменения: неудачники первых трех этапов Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев могут быть исключены из состава команды на январские этапы всепланетного турнира.