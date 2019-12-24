НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемХоланн хочет перейти в «Ювентус»Кадыров подтвердил готовность подраться с Емельяненко: «Не сомневаюсь, что выиграю»Биатлон. Польховский назначен вице-президентом СБР по обеспечению сборных командДвое судей поединка Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора годаСтанислав Поздняков: «Предписания WADA по России никоим образом не способствуют восстановлению РУСАДА»Холанн хочет перейти в «Ювентус»Sport.ru/ Футбол. Лидер "Зальцбурга" Эрлинг Холанн определился со своим новым клубом, информирует Corriere dello Sport. 19-летний форвард хочет перейти в "Ювентус".рекламаКадыров выразил недовольство болельщиками ФК «Ахмат»Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не посещает домашние матчи грозненского футбольного клуба «Ахмат» в течение нескольких месяцев из-за того, что недоволен болельщиками.Ничушкин в матче НХЛ подрался, забросил шайбу и сделал передачуНападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин после встречи с "Вегасом" был признан второй звездой матча. Он сделал хет-трик Горди Хоу: поучаствовал в драке, забросил шайбу и сделал передачу.«Краснодар» готов расстаться с ИгнатьевымНападающий «Краснодара» Иван Игнатьев может сменить клубную прописку. Краснодарский клуб готов продать игрока в зимнее трансферное окно.Тихонов: всегда интересно играть матчи КХЛ за границейХоккеист казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов сказал, что вынесенные матчи КХЛ всегда представляют интерес для самих игроков.Биатлон. Малышко и Гараничева могут вывести из сборнойПосле окончания первой части сезона Кубка мира по биатлону в составе национальной сборной России грядут изменения: неудачники первых трех этапов Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев могут быть исключены из состава команды на январские этапы всепланетного турнира.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаОлимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменомЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом. Слова бывшего спортсмена опубликованы в его блоге.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Глушаков поделился подробностями адаптации в «Ахмате»Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков поделился подробностями адаптации в чеченском клубе. Об этом сообщает Sport24.реклама