Веселый сочельник в Бостоне. «Вашингтон» пропустил четыре шайбы за 13 минут

Если Рейнджерс и Филадельфия только мечтают о кубковых баталиях, то Вашингтон и Бостон, вполне возможно, отрепетировали сегодня восточный финал Кубка Стэнли-2020.