НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАПЛ поддержала «Челси» и «Тоттенхэм» в борьбе с расизмомВяльбе: совершили ошибку, что привезли лидеров сборной на этап в ПланицуРамзан Кадыров: «Не сомневаюсь, что выиграю у Александра Емельяненко»«Вашингтон Кэпиталз» – «Коламбус Блю Джекетс»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20ЦСКА – «Магнитка». Мозякин забросил 9-ю шайбу в сезоне, прервав 6-матчевую безголевую сериюАПЛ поддержала «Челси» и «Тоттенхэм» в борьбе с расизмомАнглийская премьер-лига выразила поддержку "Челси" и "Тоттенхэму", которые расследуют случаи проявления расизма на матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.рекламаСБР назвал составы на январские этапы Кубка мираПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что правление организации утвердило составы мужской и женской команд на четвертый, пятый и шестой этапы Кубка мира.МЧМ-2020. Журавлёв, Хованов и Подколзин вошли в состав молодёжной сборной РоссииСтал известен молодежной сборной России на МЧМ-2020, который пройдёт в Чехии с 26 декабря по 5 января.Агент Смолова рассказал о сорвавшемся трансфере россиянина в «МЮ»Агент нападающего «Локомотива» Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о несостоявшихся переходах футболиста в европейские клубы. — «Боруссия» из Дортмунда, он им всегда нравился.Татары против башкир в Альпах. «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в ШвейцарииЗима, Швейцария, хоккей. В Давосе впервые сыграли «Зеленое дерби» - «Салават Юлаев» против казанского «Ак Барса».РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаХабиб Нурмагомедов прибыл в Алматы. ФотоЧемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов прибыл в Алматы, сообщает Sports.kz.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир