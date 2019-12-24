НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАПЛ поддержала «Челси» и «Тоттенхэм» в борьбе с расизмом«Проигрывать не желаю». Кадыров о бое с ЕмельяненкоСудьи боя между Кудряшовым и Пейсаром дисквалифицированы на 1,5 годаТихонов – Губерниеву: «Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры»«Колорадо» обыграл «Вегас». Ничушкин набрал 2 очка, у Задорова — «-3»АПЛ поддержала «Челси» и «Тоттенхэм» в борьбе с расизмомАнглийская премьер-лига выразила поддержку "Челси" и "Тоттенхэму", которые расследуют случаи проявления расизма на матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.рекламаРУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.Малышко на миллион. Олимпийский чемпион едет на Кубок России — по критериямРешение принято — олимпийский чемпион Сочи и ветеран биатлонной сборной России Дмитрий Малышко отцеплен от сборной и вместо немецкого Оберхофа едет соревноваться на Кубок России.Дюков: фанаты, пострадавшие от действий силовиков, не обращались в РФСГлава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в РФС не поступало обращений со стороны болельщиков, пострадавших в результате действий силовиков.Ягудин: «Загитова сделала очень много для страны»Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру и не принимать участия в чемпионате России.«Салават» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме «зеленого дерби»Уфимский "Салават Юлаев" одержал минимальную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против казанского "Ак Браса".ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаПедро Роша перешел во «Фламенго» на правах арендыЧемпион Бразилии выплатит «Спартаку» денежную компенсацию за аренду и будет платить Роше зарплату. Перед переходом во «Фламенго» Роша продлил контракт со «Спартаком».НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир