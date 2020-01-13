Сборная России потерпела болезненное поражение от Исландии на чемпионате Европы

Российская команда фактически лишилась шансов поехать на Олимпиаду. Да и нечего там делать с такой игрой. Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпиаде в Токио.