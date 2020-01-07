Тайсон Фьюри раскритиковал президента WBO из-за Александра Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проехался по главе Всемирной боксерской организации Пако Валькарселю после того, как последний недавно выдвинул идею поединка между "Цыганским королем" и непобежденным проспектом из Узбекистана Баходиром Жалоловым.