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Кубок Испании
1/64 Финала
Мерида
2 : 2
3 : 2 П
Ла Нусия
Победа по пенальти
Кубок Испании
1/64 Финала
Понтеведра
0 : 2
Ибица
Завершён
Кубок английской лиги
Полуфинал
Лестер
1 : 1
Астон Вилла
Завершён
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