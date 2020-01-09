ЦСКА хочет купить форварда «Удинезе» Визеу

Московский ЦСКА сделал итальянскому «Удинезе» предложение о покупке 22-летнего форварда Фелипе Визеу. До этого нападающий был близок к переходу в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.