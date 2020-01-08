«Филадельфия Флайерз» – «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20

«Филадельфия Флайерз» «Летчики» многим казались командой с несколькими яркими и интересными игроками, в том числе довольно молодыми, но не более того.