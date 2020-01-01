Устюгов стал первым в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов победил в гонке с раздельным стартом на дистанции в 15 километров в рамках итальянского этапа «Тур де Ски». Устюгов пробежал дистанцию за 31 минуту и 2,5 секунды.