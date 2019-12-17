Спринт и преследование: Йоханнес Бе сделал 10-й дубль в Кубке мира

После победы в спринте норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Хохфильцене. Для 26-летнего биатлониста это 10-й дубль в карьере на этапах Кубка мира.