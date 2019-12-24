Кадыров о болельщиках «Ахмата»: они так болеют, как будто я их заставляю

«Не посещаю домашние матчи «Ахмата», потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают.