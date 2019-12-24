НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМатч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизмаДвоих судей отстранили от работы за отданную победу КудряшовуАлександр Тихонов: Программы Дмитрия Губерниев всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоуСК заявил о нежелании WADA сотрудничать по делу РодченковаГлушаков назвал «святого человека» в «Спартаке»Матч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизмаВчера в рамках 18 тура АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Челси» со счетом 0:2. Это игра была остановлена из-за проявления расизма у зрителей.рекламаХоккей. Линус Умарк — 10-й хоккеист в истории КХЛ, набравший 400 очковВ Давосе (Швейцария) был сыгран вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ.Ничушкин в матче НХЛ подрался, забросил шайбу и сделал передачуНападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин после встречи с "Вегасом" был признан второй звездой матча. Он сделал хет-трик Горди Хоу: поучаствовал в драке, забросил шайбу и сделал передачу.Тренер мужской сборной России по биатлону: Очевидно, были проблемы с лыжамиТренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров прокомментировал результаты российских спортсменов в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).Александр Емельяненко – о скандалах, подарках Кадырова и суде. ЭКСКЛЮЗИВОн известен как один из лучших в мире бойцов смешанных единоборств. Многократный чемпион России, Европы и мира по боевому самбо.УЕФА назвал «Спартак» лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов. «Зенит» и ЦСКА остались позади«Спартак» опередил «Зенит» и ЦСКА в рейтинге лучших команд в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаАлена Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катаниюОб этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Василий Конов. Участие фигуристки Алены Косторной в чемпионате России, по неподтвержденной информации, под вопросом.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир РФС сократил условное отстранение Гинера на три месяцаАпелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решение частично удовлетворить жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщает пресс-служба РФС.реклама