НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМатч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизмаФедерация бокса России на полтора года дисквалифицировала двух судей боя Кудряшов — ПейсарГол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Бостоном»Валерий Газзаев — о расследовании СК: «Решения ВАДА в отношении России политизированны»Денис Глушаков: «Федун — святой человек. Болельщикам „Спартака“ надо молиться, чтобы он не продал клуб»Матч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизмаВчера в рамках 18 тура АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Челси» со счетом 0:2. Это игра была остановлена из-за проявления расизма у зрителей.рекламаМансур Усманов — о вынесенном матче: «Ак Барс» и «Салават Юлаев» постараются оправдать доверие КХЛ»Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов поделился ожиданиями от вынесенного матча между казанским клубом и «Салаватом Юлаевым».Известен состав сборной России по биатлону на январские этапы КМПравление Союза биатлонистов России (СБР) объявило составы сборной России на январские этапы Кубка мира, сообщает РИА "Новости".Кучеров тремя очками помог «Тампе» разгромить «Флориду»Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал одним из самых заметных хоккеистов в матче своего клуба против "Флориды Пантерз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.Александр Емельяненко – о скандалах, подарках Кадырова и суде. ЭКСКЛЮЗИВОн известен как один из лучших в мире бойцов смешанных единоборств. Многократный чемпион России, Европы и мира по боевому самбо.Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 годаНападающий "Зенита " и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом России в 2019 году по версии Российского футбольного союза и газеты "Спорт Экспресс ". Об этом сообщается на сайте РФС.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаВасилий Ломаченко не впечатлен нокаутом Теофимо ЛопесаВасилий Ломаченко дополнил свой комментарий относительно недавнего чемпионского поединка за титул IBF между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Четыре российских клуба названы среди лучших в истории Лиги чемпионовОпубликован список 520 лучших команд, принимавших участие в играх Лиги чемпионов и Кубков УЕФА. В него вошли 10 российских команд, из которых четыре расположились в ТОП-100.рекламаОлимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменомЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом. Слова бывшего спортсмена опубликованы в его блоге.