Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ. Евгений сыграл в лиге на 93 матча больше

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и отдал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:3). 28-летний форвард догнал по набранным очкам в лиге своего соотечественника Евгения Кузнецова.