НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНовым скаутом «Спартака» стал Артур ВольфКоррупция и допинг: журналист Зеппельт нашел новую мишень«Вашингтон» — «Оттава» — 6:1 — обзор матча, Овечкин оформил дубльПервый канал убрал из программы передач ледовое шоу с участием ЗагитовойЭкс-чемпион UFC Уиттакер: Невозможно победить такого Хабиба Нурмагомедова, который дрался с МакгрегоромНовым скаутом «Спартака» стал Артур Вольф39-летний Артур Вольф назначен новым скаутом московского «Спартака», сообщает Allgemeine Zeitung. Вольф будет специализироваться на поиске талантливых футболистов.рекламаПанарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ. Евгений сыграл в лиге на 93 матча большеРоссийский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и отдал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:3). 28-летний форвард догнал по набранным очкам в лиге своего соотечественника Евгения Кузнецова.«МЮ» будет выводить болельщиков «Сити» с домашних секторов. На матче не ожидается аншлагаНа манчестерском дерби в рамках полуфинала Кубка лиги будут предприняты ужесточенные меры безопасности. Так, с центральных секторов «Олд Траффорд» будут выводить болельщиков «Ман Сити».Мария Шарапова получила «подарок» от организаторов чемпионата Австралии, ее также ждут в ПетербургеМария Шарапова получила wild card (специальное приглашение) для участия в Открытом чемпионате Австралии, первом в сезоне турнире «Большого шлема». Он пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.«Нэшвилл» – «Бостон». Тренин подрался с Харой и выиграл по очкам (HockeyFights)Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин подрался с капитаном «Бостона» Здено Харой в сегодняшнем матче между командами. Эпизод произошел в середине третьего периода.Агент оценил дебют Ковальчука за «Монреаль»Юрий Николаев, агент российского хоккеиста Ильи Ковальчука, прокомментировал дебют своего клиента в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Испании1/64 ФиналаМерида— : —Ла НусияНачало в 14:30Кубок английской лигиПолуфиналЛестер— : —Астон ВиллаНачало в 15:00Суперкубок ИспанииПолуфиналВаленсия— : —РеалНачало в 14:00Весь футболрекламаРоссия переиграла Норвегию на ATP CupРоссиянин Даниил Медведев обыграл норвежца Каспера Рууда на турнире ATP Cup. Россия выиграла в противостоянии с Норвегией — 2-0.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:31:45Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир «Астон Вилла» объявила об аренде полузащитника «Челси» ДринкуотераПолузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер проведет остаток сезона в «Астон Вилле». Первую часть сезона 29-летний футболист провел в «Бернли» также на правах аренды, но появился на поле лишь два раза.реклама