НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСпекулянты получили около 10% российских билетов на Евро-2020«Когда это произойдет, будет исторический момент». Овечкин — о новых рекордах в НХЛСпасение года в НХЛ. Канадец выручил русского вратаря Варламова, рукой вытащив шайбу с линииВ «Динамо» опровергли информацию о госпитализации ИгбунаВ UFC негативно оценили оскорбления в адрес Макгрегора от канала РЕН ТВСпекулянты получили около 10% российских билетов на Евро-2020Около 10 процентов промокодов для покупки билетов на матчи сборной России на чемпионате Европы по футболу попало к спекулянтам.рекламаХет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.Премьер-лига проголосовала за расширение и переизбрала президентом Сергея ПрядкинаОбщее собрание клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) в четверг большинством голосов поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу с 16 до 18 команд.Без Куклиной, но с Павловой: назван состав сборной на эстафету в РупольдингеСтарший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал состав команды на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.«КамАЗ-Мастер» уверенно лидирует на ДакареРоссийские спортсмены занимают первое, второе и четвертое места в общем зачете. К концу подходит 42-ой ежегодный марафон Дакар.Денис Макаров: Слуцкий был чуть убедительнее, чем ГончаренкоПолузащитник «Рубина» Денис Макаров высказался о своем переходе в стан казанцев.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес— : —ХетафеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииШальке-04— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 14:30Чемпионат ТурцииАнкарагюджю— : —КоньяспорНачало в 12:00Кубок Франции1/16 ФиналаГранвиль— : —МарсельНачало в 15:05Весь футболреклама«Динамо» согласовало трансфер лучшего бомбардира «Крыльев Советов»Московское "Динамо" согласовало трансфер нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Чемпионат.com". Форвард не полетел на сбор самарского клуба в Турцию.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Тренер: победа над «Реалом» - один из лучших матчей «Химок» в сезонеБаскетболисты "Химок" провели один из лучших матчей в сезоне, победив мадридский "Реал" в Евролиге, сказал главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис.реклама