Микель Артета: «Горжусь тем, как „Арсенал“ отреагировал на удаление Давида Луиза»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей с «Челси» (2:2). «Будет ли это стартовой площадкой для рывка, покажет время. Но, по крайней мере, я увидел у команды реакцию.