Дмитрий Малышко – худший из россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира

Норвежец Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Александр Логинов, лучший из россиян, занял 13-е место.