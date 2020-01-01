Медведев: «Если „Зенит“ выиграет РПЛ, Семак продолжит работу в клубе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о будущем главного тренера Сергея Семака. Его могут уволить, если команда не возьмет в текущем сезоне РПЛ.