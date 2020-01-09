Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф. Спринт. Женщины (прямая видеотрансляция)

С 9 по 12 января в Оберхофе (Германия) пройдет четвертый этап Кубка мира 2019/2020 по биатлону. Этап стартует 9 января женским спринтом. Биатлон.