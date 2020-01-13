Лаутаро Мартинес может заменить Суареса в «Барселоне»

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Вместо него каталонцы пригласили экс-наставника "Бетиса" Кике Сетьена, подписав с ним контракт до 2022 года.Семак рассказал, что на сборах «Зенита» Кокорин будет работать в общей группеГлавный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что на тренировочном сборе команды нападающий Александр Кокорин будет работать в общей группе игроков.Российские гандболисты потерпели второе поражение на ЧЕ-2020Мужская сборная России по гандболу уступила во втором поединке в рамках предварительного этапа чемпионата Европы - 2020. 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Нападающий футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов Давид Караев отправился сегодня на тренировочный сбор в Испанию вместе с московским ЦСКА.реклама