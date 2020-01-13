Лаутаро Мартинес может заменить Суареса в «Барселоне»

Хантер рассказал, как его засудили в бою с Фьюри в годы любительской карьеры

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Майкл Хантер рассказал о своей любительской карьере. В частности американец вспомнил, как едва не победил Тайсона Фьюри.