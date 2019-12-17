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И доказала всем»Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая объявила о приостановлении карьеры, рассказала, чем собирается заниматься в ближайшее время.ЦСКА будет финансироваться на 75% из государственного бюджетаФункционеры будут пытаться привлечь новых инвесторов в клуб. Председатель ВЭБ Игорь Шувалов рассказал, что 75% акций футбольного клуба ЦСКА перейдут в управление организации.Светлана Миронова: «На финише было тяжело, посмотрела на результат и не испытывала никаких эмоций на тот момент»Россиянка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболуЖенская сборная России по гандболу уступила Голландии в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 33:32.«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6 — обзор матча, Панарин сделал хет-трикАртемий был неудержим в матче против команды без тренера. «Мы собираемся хорошо провести время сегодня вечером», — с улыбкой говорил Артемий Панарин до матча против «Сан-Хосе».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес0 : 0ЛеганесИдёт 1-й таймЧемпионат ГерманииХоффенхайм1 : 1АугсбургПерерывЧемпионат ФранцииЛилль1 : 0МонпельеИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииАланьяспор0 : 0АнтальяспорЗавершёнВесь футболрекламаФёдор Чудинов победил Н’Жикама и завоевал пояс WBA GoldВо Владикавказе (Северная Осетия) завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились экс-чемпионы мира Фёдор Чудинов и Хассан Ндам Н'Жикам.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспортуСборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.рекламаКомитет спортсменов WADA обсудит подачу апелляции в CAS, чтобы российские спортсмены не могли выступать в нейтральном статусеСегодня комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит возможность обращения в CAS и ужесточения санкций против России.