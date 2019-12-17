«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6 — обзор матча, Панарин сделал хет-трик

Артемий был неудержим в матче против команды без тренера. «Мы собираемся хорошо провести время сегодня вечером», — с улыбкой говорил Артемий Панарин до матча против «Сан-Хосе».