Светлана Миронова: «Не думала о том, что могло быть золото. Я спокойно могла попасть, но поторопилась»

Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене, в которой она взяла бронзу, а также прокомментировала решение ВАДА в отношении России.