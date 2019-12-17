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Президента ЦСКА отстранили от футбола за критику судейства

Президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца отстранили от деятельности, связанной с футболом, и оштрафовали на 1 млн рублей. Наказание последовало за высказывания о судье после матча с «Краснодаром».
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НХЛ. Записи матчей

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Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:44:49
Ванкувер — Каролина
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02:35:29
Анахайм — Лос-Анджелес
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02:30:32
Калгари — Торонто
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Аризона — Чикаго
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02:41:17
Миннесота — Эдмонтон
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02:26:18
Сент-Луис — Вегас
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02:40:32
Детройт — Виннипег
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02:34:11
Питтсбург — Коламбус
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02:43:04
Тампа-Бэй — Бостон
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02:40:50
Баффало — Нэшвилл
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02:41:11
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
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02:44:15
Колорадо — Филадельфия
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Монреаль — Оттава
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02:49:12
Вашингтон — Бостон
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02:38:25
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Даллас — Нью-Джерси
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03:07:05
Миннесота — Анахайм
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Сергею Шубенкову и другим атлетам могут запретить выступать на Олимпиаде в Токио

Решение, к счастью, не окончательное Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства WADA планирует инициировать ужесточение санкций против России из-за нового допингового скандала.