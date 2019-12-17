Президента ЦСКА отстранили от футбола за критику судейства

Президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца отстранили от деятельности, связанной с футболом, и оштрафовали на 1 млн рублей. Наказание последовало за высказывания о судье после матча с «Краснодаром».