Слуцкий объяснил, почему выбрал «Рубин»

Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных". Она оказалась для него 346-й в выездных матчах. По этому показателю он вышел на шестое место в истории НХЛ.