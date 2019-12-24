Кержаков готов к тому, что Дзюба побьет его рекорд

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу и бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как относится к тому, что Артем Дзюба вскоре может побить его рекорд.