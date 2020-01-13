Вальверде уволили из «Барселоны», новый тренер — Кике Сетьен. И в чем смысл?

«Барселону» уже не первый год критикуют примерно все. Даже болельщики клуба. Да, каталонцы под руководством Вальверде выиграли чемпионат Испании в прошлом сезоне, но «Барсе» этого мало.