«Рубин» опубликовал видео первой тренировки на сборах и перелета в Турцию

«Рубин» опубликовал видео с первой тренировки команды на тренировочном сборе в Белеке, а также кадры перелета в Турцию и расселения в отеле. Отметим, что сегодня у команды запланированы две тренировки.